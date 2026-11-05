Медведев оценил последствия поражения Трампа для интересов России

Американский президент Дональд Трамп разгромно проиграл битву за Конгресс. Воздействие этого события на российские интересы оценил в "Максе" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, капитального влияния не предвидится.

По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп уже публично поздравил демократов с победой – но отметил, что республиканцы могли бы добиться лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.

Тем временем агентство Reuters назвало пять направлений внешней политики США, которые могут измениться после выборов в Конгресс. По мнению аналитиков, возможно сокращение оборонных расходов или блокировка назначений, чтобы заставить Трампа получить разрешение конгресса на продолжение войны с Ираном. Также возможно увеличение поддержки Украины, прекращение военной помощи Израилю и введение новых санкций против Кубы.