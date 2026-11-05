"Я легла в сканнер, выявляющий опухолевые очаги": больная раком Алена Рапунцель показала кадры из клиники

Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" запомнили, как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии. Алена полагает, что болезнь началась в 2025 году, но она проигнорировала тревожные звоночки.

Звезда телешоу откровенно рассказывает своим поклонникам о лечении. Алена даже записала видео во время одного из обследований. На кадрах Савкина ложится в сканер. Выпускница "Дома-2" предстала перед публикой в соцсети исхудавшей, она казалась очень уставшей.

"Как проходит ПЭТ или сканирование, где выявляют опухолевые очаги? Вам ставят катетер, куда вводят радиоактивный препарат и отправляют в темную комнату, в которой вы проводите один час и пьете очень много воды для того, чтобы препарат распространился по всему телу. После чего вас вызывают и вы ждете сам ПЭТ", — пояснила Алена.

Рапунцель рассказала, что пациенту перед сканированием вводят йод внутривенно. Само исследование длится 20 минут, за это время пациента сканируют на опухолевые очаги во всем теле. "Это сейчас самое основное исследование для диагностики онкологии и, конечно, для контроля результата", — рассказала Рапунцель-младшая.

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Отметим, что Алена — многодетная мама. Она воспитывает троих детей от разных мужчин. Семилетнего Богдана Савкина родила от Ильи Яббарова, а четырехлетний Святослав появился в браке с Ильей Семиным. Весной 2024-го Рапунцель-младшая родила дочь Алису. Ее отцом стал бизнесмен Александр Смуров. Родители тщательно скрывают девочку от публики