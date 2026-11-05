Норвегия развернула радары НАТО у российской границы

Сенсоры натовского зенитного комплекса NASAMS развернуло Минобороны Норвегии в приграничном с Россией Киркенесе. Туда же направлен дополнительный воинский контингент. При этом в военном ведомстве признают отсутствие реальной воздушной угрозы.

Граничащую с Мурманской областью провинцию Финнмарк Хельсинки превращает в передовой рубеж наблюдения за базами Северного флота. В Осло это называют превентивной мерой, хотя установка датчиков наблюдения у границы – лишь часть комплексного военного усиления. Норвежское командование форсирует формирование отдельной Финнмаркской бригады численностью до 4 тысяч человек, оснащая ее тяжелыми самоходными гаубицами K9 Vidar и собственными подразделениями ПВО.

В то же время норвежские власти пытаются обезопасить себя от ответных действий России. Осло параллельно требует консультаций с Москвой по соглашению о предотвращении инцидентов на море. Параллельно королевство проводит масштабные арктические маневры НАТО.