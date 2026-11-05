Ягудин высказался о Плющенко: "Я понимал, что шансов нет. Этот человек — машина"

На протяжении многих лет Алексей Ягудин и Евгений Плющенко были конкурентами в фигурном катании. Особо спортсменов подхлестывало то обстоятельство, что одно время они занимались у одного тренера Алексея Мишина.

Причем вначале с прославленным педагогом занимался Алексей Ягудин. Когда к Мишину пришел Евгений Плющенко, у Ягудина даже не было мысли, что он станет его самым сложным соперником.

"Ну что, он пришел каким-то щенком, а я уже плюс-минус что-то как бы мог. Но потом щенок повзрослел и начал отщипывать мои клеточки спокойствия во время турниров", - отметил Алексей.

Однако постепенно Ягудин видел, на что способен Плющенко. По словам фигуриста, они друг за другом подсматривали, и это подстегивало обоих совершенствовать мастерство. "Вот эта постоянная конкуренция на льду из нас, может быть, середнячков таких, сделала хороших спортсменов", - заключил фигурист.

Ягудин убежден, что Плющенко "как спортсмен круче", чем он. "Вот он — человек со стальным характером и может вот так пойти и из ничего сделать все. Поэтому с ним всегда очень сложно было тренироваться. Был даже сезон предолимпийский, когда я понимал, что шансов нет, ну просто нет. Этот человек — машина", - сообщил Ягудин.

Вне катка фигуристы не общались. Отвечая на различные слухи, Алексей подчеркнул, что они с Евгением "особо" врагами не были. При этом спортсмены поддерживают связь.