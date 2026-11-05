Танкеры с российским топливом развернулись у берегов США

Дизельная сделка американского президента Дональда Трампа с Москвой может сорваться. Причина - разгром республиканцев на промежуточных выборах. Взлет цен на топливо на фоне войны с Ираном стоил партии обеих палат Конгресса. Кроме того, договоренности заблокировали штаты: губернатор Нью-Джерси пригрозила портам уголовными делами за прием топлива из России.

Бизнес отказался брать на себя санкционные риски. В результате, по данным Financial Times, танкеры с российским дизелем начали менять курс, так и не дойдя до американских портов. Судно Leruo развернулось в сторону Бразилии, а российский Talisman ушел в Средиземное море. Оба передают сигнал "ожидает распоряжений" из-за отсутствия покупателя.

Третье судно, Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн топлива из Приморска, пока идет через Атлантику. Однако аналитики сомневаются, что оно рискнет выгрузиться в Нью-Йорке. Тем не менее, в Москве заявляют, что этот демарш не критичен. По слова вице-премьера Александра Новака, внутренний рынок полностью обеспечен зимним дизелем, а удары ВСУ по НПЗ лишь добьют мировой баланс. Что же касается экспортных 2,1 миллиона тонн, запланированных на ноябрь, то Россия без потерь перенаправит их покупателям в Латинскую Америку и Азию.