"Хлесткий удар по морде": Леониду Якубовичу категорически запретили сбривать усы

Леонид Якубович прославился после того, как стал ведущим капитал-шоу "Поле чудес". Шоумен ведет передачу уже три десятка лет. И за все это время он ни разу не сменил имидж.

Изюминкой образа Леонида Якубовича стали шикарные усы. Говорят, именно они обеспечили телеведущему популярность. Однако избавиться от них шоумен не может вовсе не поэтому, а из-за жестких условий, выставленных работодателем.

"Не могу сбрить усы ради роли. У меня контракт с Первым каналом. Там обтекаемо написано, что я не имею права менять внешность", - сообщил Якубович в программе "Кстати".

Отметим, что помимо "Поля чудес", артист много играет в театре и время от времени снимается в кино. Несмотря на то, что получает множество предложений, соглашается он редко. В том числе и потому, что ему ничего нельзя делать со своей внешностью. В результате настоящим спасением для Леонида Якубовича стал грим.

"В кино я совершенно не понимаю, как они работают: для меня человек, который скажет „стоп“ во время игры, может рассчитывать на хлесткий удар по морде. Любой. А в кино герой страдает, у него кто-то умирает — и тут „стоп, давайте поправим, у него глаз съехал“. И еще раз „стоп, что вы ходите там по второму плану“. И еще 18 раз подряд — вот этого я не могу понять. Причем все это при 100% искренности", - признался шоумен.

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