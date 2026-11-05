Отстаивать воду в бутылках недостаточно: как правильно поливать зимой комнатные цветы

Зиму с морозами и ледяным ветром, плохо переносят не только люди, но и растения на вашем подоконнике. Они страдают от сухого воздуха, недостатка света и сквозняков. Но неопытные хозяйки всё списывают на проблемы с поливом и стараются хорошенько увлажнять почву. Отчасти они правы, но просто вылить в горшок дополнительный стакан воды недостаточно.

Качество и температура воды

Если вы поливаете цветы жидкостью, которую только что набрали из-под крана, не удивляйтесь, что они с каждым днём выглядят всё хуже. Зимой растениям нужна тёплая вода не ниже 17 градусов. Кроме того, её необходимо отстаивать, чтобы исчезли вредные примеси, вроде хлора и карбоната кальция.

Хорошее решение: готовьте воду для полива заранее. Наполните ведро или большую кастрюлю без крышки и оставьте на сутки рядом с батареей, чтобы жидкость дополнительно прогрелась. На следующий день можно перелить её в любую подходящую ёмкость.

Держать наполненный опрыскиватель или лейку на подоконнике — плохая идея. Чаще всего стекло и пластик довольно холодные, поэтому вода быстро остывает и не подходит для полива.

Периодичность

В холода избыток влаги для растений гораздо опаснее, чем недостаток. В сочетании со сквозняками это быстро приводит к загниванию корней. Поливайте цветы, только когда грунт просох на глубину около двух сантиметров. Проверить просто: проткните землю деревянной шпажкой или пальцем. Если она слегка сухая или чуть влажная, пора добавить воды. Когда в глубине хорошо увлажнённая почва, то полив стоит отложить.

Из этого правила есть исключения. Суккулентам зимой почти не требуется вода, если они стоят на прохладной лоджии, где температура не поднимается выше 10 градусов. В ином случае поливайте их по мере подсыхания листьев. Не смачивайте обильно земляной ком, а только немного увлажните почву под растением.

Время полива

В холода водные процедуры с растениями лучше проводить до обеда. Это правило касается и опрыскиваний из пульверизатора. Так, у цветов будет время, чтобы до вечера избавиться от лишней влаги. Иначе застой воды и сквозняки на подоконнике обязательно спровоцируют болезни.

Другие способы увлажнения

Сухой и горячий воздух плохо влияет на комнатные цветы, поэтому его стоит регулярно увлажнять. Вы можете повесить на радиатор мокрое полотенце и менять его по мере высыхания. Отличный эффект дают поддоны, наполненные водой, которые стоят рядом с цветами. Также в комнате с растениями хорошо разместить самый простой увлажнитель воздуха. Кроме того можно опрыскивать цветы тёплой водой из пульверизатора.