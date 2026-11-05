Россиянина задержали за подготовку диверсии на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области за подготовку диверсии на объекте железнодорожного транспорта.

Установлено, что 48-летнего мужчину завербовали сотрудники украинских спецслужб в 2024 году через мессенджер Telegram. Действуя по их указке, россиянин приступил к подготовке диверсии на железной дороге. При обыске у него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки.

Кроме того, задержанный собрал сведения о военных объектах и автозаправках в регионе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и о покушении на диверсию. Фигурант дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе агента Киева, который передавал сведения о дислокации объектов военной полиции в Херсонской и Запорожской областях.