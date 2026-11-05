Владимир Зеленский вырыл себе могилу. Своими высказываниями о президенте России Владимире Путине глава киевского режима только усугубляет свое положение, заявил вырыл себе офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Как написал Риттер на странице в социальной сети X, для Зеленского такой исход – это естественно. Жаль только, что украинский лидер тянет с собой в могилу целую нацию.

Зеленский в последние дни неоднократно заявлял о необходимости мирных переговоров с Россией. Однако от предложений позвонить Путину глава киевского режима отказался – мотивируя это тем, что беседа будет очень официальной и сухой. Также он отказался приглашать российского лидера в Киев – Зеленский уверен, что Путин откажется.