"Вау! Вот это фигура!": похорошевший фрик Елены Яковлевой произвел фурор в Сети

Сын актрисы Елены Яковлевой всерьез занялся своей внешностью. Из покрытого татуировками подростка он превратился в привлекательного мужчину.

Россияне пристально следят за жизнью Дениса Шальных. Народ долгое время осуждал наследника актрисы за его внешний вид. Молодой мужчина ярко выделяется на фоне остальных. Его тело с головы до ног покрыто татуировками. Денис любит свои рисунки и не понимает осуждающих его людей. Хотя от одной тату Шальных недавно избавился — на лице Дениса был нарисован черный гроб, чему посвящена эта татуировка, мужчина никогда не говорил, а потом внезапно свел ее лазером.

Во время процедуры наследник Яковлевой испытал адскую боль. Гроб буквально выжигали с его кожи. Но Денис мужественно вытерпел мучения.

На этом преображения Шальных не закончились. Денис увлекся бодибилдингом и по несколько часов в день занимался в зале, в итоге его фигуре можно позавидовать. Это отметили и поклонники сына Елены Яковлевой. В одном из фан-пабликов опубликовали свежее фото, на котором наследник актрисы хвастается, что похудел до 116 килограммов.

"Денис Шальных не перестает нас радовать. Сын Елены Яковлевой, которого называли фриком, преображается на глазах. Парень похудел, подкачался, и теперь мы прямо завидуем его шикарным формам - там и упругая попка, и широкие плечи. Как пишут в желтых газетах, это фурор!" — говорится в подписи к снимку.

Интернет-пользователям согласились с автором поста. Люди в комментариях назвали Дениса красавчиком и пожелали ему удачи.

Напомним, в 2020 году Шальных пережил тяжелый развод с бывшей возлюбленной по имени Виктория. Денис был очарован девушкой, но семейная жизнь не задалась. Сыну Елены Яковлевой потребовалось время, чтобы справиться с чувствами и начать новую жизнь.