На Солнце сформировалась крупная корональная дыра

На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года

Дыра диаметром около одного миллиона километров представляет собой обширную область солнечной атмосферы, в которой значительно снижены температура и плотность плазмы.

На снимках дыра выглдит как как гигантский темный провал на поверхности солнца, сообщили ТАСС в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как ожидается, потоки плазмы достигнут Земли в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября. Как они дальше себя поведут, пока неизвестно.