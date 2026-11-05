На Солнце сформировалась крупная корональная дыра

На Солнце образовалась одна из крупнейших корональных дыр года
Дыра диаметром около одного миллиона километров представляет собой обширную область солнечной атмосферы, в которой значительно снижены температура и плотность плазмы.
На снимках дыра выглдит как как гигантский темный провал на поверхности солнца, сообщили ТАСС в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Как ожидается, потоки плазмы достигнут Земли в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 ноября. Как они дальше себя поведут, пока неизвестно.
"При некоторых вариантах Землю может ждать несколько дней магнитных бурь, тогда как при некоторых – лишь эпизодические возмущения", - сообщили специалисты.