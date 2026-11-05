Минобороны показало работу операторов российских "Гераней"

Кадры разрушительной работы операторов российских беспилотников "Герань" опубликовало Минобороны. Бригада "Варяг" разносит инфраструктуру противника.

По данным военного ведомства, целями "Гераней" стали, в частности, железнодорожные локомотивы. Под удар попало также производственное помещение ТЭЦ-2, что привело к новым перебоям с поставкой электроэнергии.

Российские беспилотники поразили и складское помещение в Харькове. Ангар использовали для сборки и подготовки ударных беспилотных летательных аппаратов.