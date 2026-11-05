В Москве проходит кинофорум в рамках Международной недели "Народы России". Он объединяет представителей индустрии стран СНГ и дальнего зарубежья.

Сегодня участники обсудили роль кино в формировании общего культурного пространства, сохранение исторической памяти и перспективы сотрудничества. Вместе с деловой программой организована и культурная. На протяжении недели в ряде московских кинотеатров проходят бесплатные сеансы. На экране - современные и архивные российские и зарубежные картины.

"В наше время, когда историю пытаются и не только пытаются, но и переписывают - конечно же, надо снимать качественные фильмы и сериалы, которые правдиво говорят о великой истории нашей страны и о том, какой вклад в мировое развитие Российская Федерация, Российская Империя, Советский Союз внесли, свой вклад в науку - в культуру. Нам есть чем гордиться и об этом, конечно же, надо снимать фильмы полнометражные, документальные и сериалы", - отметил Алексей Шевцов, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.