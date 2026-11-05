Новую технологию применяют при возведении моста-паруса в Мневниковской пойме

Белеет парус одинокий над Москвой-рекой, в Филёвском парке. Пока в строительных лесах и вспомогательных конструкциях. Но оригинальный дизайн будущего моста уже угадывается.

"Мост имеет вид паруса, пилон имеет вид мачты, а то, что идет крепление вант с элементами металлоконструкции, напоминает вид паруса", - рассказал Алексей Барбарин, производитель работ компании - генерального подрядчика.

Сейчас идут работы по натяжению вантов - металлических тросов, которые будут держать на весу всю конструкцию. Их крепят к вертикальной опоре - пилону на высоте примерно 70 метров. Всего держать парус будут 28 вантов по 14 с каждой стороны. Длина одного такого - 75 метров, весит он 16 тонн.

"Мы натягиваем ванты с помощью гидравлических домкратов. Сейчас будут натянуты на 30 процентов. После того, как будут убраны металлические конструкции, будет уже натяжка на 100 процентов", - пояснил Даниил Белозёров, специалист по монтажу компании-генподрядчика.

Строгий контроль давления, измерение показателей и поэтапное натяжение - всё для надежности конструкции. Система и все её элементы - эксклюзив для Москвы и конкретного моста. Впервые всё до винтика изготовлено в России.

"Это полное импортозамещение. Раньше такие ванты закупались за рубежом, теперь это комплексное решение нашего предприятия", - сообщил Даниил Белозёров, специалист по монтажу компании-генподрядчика.

Строительство и надвижка моста велась с двух берегов, чтобы не мешать судоходству. Сейчас конструкция готова уже на 80 процентов. На мосту длиной в 250 метров будет четыре полосы движения для автомобилей, пешеходная и велодорожки. Благодаря его появлению сэкономить в дороге между районами получится до 12 минут.

"Реализация проекта обеспечит выезд из Филёвского Парка на Северо-Западную хорду, создаст дополнительный маршрут между районами Хорошёво‑Мнёвники и Филёвский Парк и значительно сократит время в пути для автомобилистов. Пешеходная часть моста откроет для пассажиров проход к причалу 1-го маршрута регулярного речного электротранспорта "Парк Фили", - сообщил Собянин.

На соседнем мосту, тоже вантовом, велопешеходном - осталось уложить асфальт и подвести дороги. Он соединит Мнёвниковскую пойму с другим парком - Москворецким. На объекте есть свои особенности строительства.

Это четвёртый мост в общем проекте, который должен улучшить транспортную доступность островной части Мнёвников и Филёвского парка. Два из них уже сданы - Гагаринский и мост Академика Королёва. Ещё два находятся на этапе завершения работ.