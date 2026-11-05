Команда москвичей победила в чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Команда москвичей победила в национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который проходит среди людей с особенностями здоровья. Соревновались в самых разных сферах - от традиционных ремёсел до специальностей, где без высоких технологий не обойтись. Итоги чемпионата - не только медали, но и реальные карьерные перспективы.

Громкой музыкой, радостными возгласами и долгими аплодисментами закончился чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который объединил более тысячи специалистов с особенностями здоровья со всей России. Между собой команды разделили 450 медалей. В общем зачете тройку лидеров замкнула Московская область. Серебро разделили команды Татарстана и Санкт-Петербурга. А в момент объявления победителя зал буквально замер от волнения: "Победитель в номинации "медальный зачет" национального чемпионата Абилимпикс 2026 - команда… Москвы!"

Школьники и студенты освоили свою первую профессию – попробовать себя можно было в 50 сферах: от поварского и швейного дела до реверсивного инжиниринга и электромонтажа. Специалистам помогли отточить мастерство и трудоустроиться в ведущие компании. А кто-то пришел за дополнительными навыками. Например, Евгений, который активно пробует себя во всём. Он получил высшее образование переводчика, регулярно посещает читательские клубы, и даже сочиняет стихи.

В "Абилимпиксе" Евгений участвует уже четвертый раз. Хотя у него уже есть освоенная профессия, в этом году он решил попробовать новую специальность.

"Она появилась впервые в этом году. Гид-экскурсовод. Просто я гид-переводчик, я учился на это. Это очень объёмная специальность. Здесь нужны много знаний и по истории, и по географии. Конечно, я был бы рад еще и еще поучаствовать. Всегда всё очень здорово, нравится, всё великолепно", - отметил Евгений.

Анастасия с детства мечтала помогать животным, поэтому пошла учиться на ветеринара. На чемпионат пришла за новым профессиональным опытом. Покидает его с золотой медалью.

"Не ожидала, что это настолько масштабное мероприятие и в первую очередь была приятно удивлена. Ну и, конечно, восторг и радость касательно результата – всегда приятно уйти с первым местом. Не буду скромничать. Мы разбирали настоящие клинические случаи, знакомились с рентгенограммами. Было очень интересно и, я думаю, что это тоже вклад в дальнейшую профессиональную деятельность", - отметила она.

После этапов этого чемпионата 80% взрослых успешно трудоустраиваются, а школьники поступают в колледжи и вузы на специальности, в которых соревновались. Это доказывает, что здесь для людей с ограниченными возможностями здоровья открываются безграничные карьерные горизонты.