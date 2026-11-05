В Москве объявили победителей Национальной премии "Хлопушка" - первой в России, объединившей всех создателей молодёжного и детского контента. Номинаций было 12 - в том числе среди режиссёров, композиторов, сценаристов, юных актёров и актрис, а также блогеров.

Кроме творческих молодых людей, в конкурсе принимали участие и крупные площадки - кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и онлайн платформы. Кандидатов в шорт-лист выбирали в ходе народного голосования, а вот лауреатов уже профессионалы - вместе с детским жюри.