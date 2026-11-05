Огромный макет железной дороги представили в московском музее

В музее Гаража особого назначения собрали гигантский макет железной дороги. Он стал главным экспонатом Международной выставки, посвящённой 175-летию открытию первой магистрали России Санкт-Петербург - Москва. Здесь можно не только понаблюдать за движением миниатюрных поездов. Но и самим - хоть и ненадолго - стать машинистом.

В детстве многие мечтали о собственной железной дороге. Но такую вряд ли можно было представить даже в самых смелых фантазиях. По рельсам движутся пассажирские и грузовые поезда. А чтобы преодолеть весь маршрут, требуется целый час.

Кажется, будто это настоящая железная дорога с пристанционными городами. Макет поражает продуманными деталями. В домах горит свет, переключаются светофоры, на переездах звучат предупреждающие сигналы, а локомотивы - гудят.

Железная дорога проходит через поля, леса, реки и горы. Макет отражает природное разнообразие России, объединив несколько регионов.

"Здесь расположен модуль с Инкерманским пещерным монастырем, он находится в Крыму. И если посмотреть на настоящие фотографии этого монастыря, то железнодорожная линия расположена к нему также близко. И стоит нам сделать буквально несколько шагов, как у нас начинаются модули, посвященные Байкало-Амурской магистрали", - рассказал Дмитрий Белкин, моделист Московской детской железной дороги.

Эту железную дорогу создавали по частям чуть ли не всей страной. Свыше 100 моделистов из разных городов месяцами, а кто-то и несколько лет строили свои модули. Каждый из 179 – уникален по размеру и форме, но собирается в единую сеть, словно конструктор.

Ну, разумеется, когда проводится такой фестиваль, делается чертеж, делается дизайн-проект, делается сложнейшая схема макета, в которой учитывается каждый миллиметр поверхности. Но главное, конечно, здесь – это любовь. Для меня, что красивая модель железной дороги, что соната Бетховена, абсолютны по выразительности силы и по вложенному таланту и труду", - отметил Алексей Вульфов, председатель Общества любителей железных дорог.

Поезда следуют по настоящему расписанию, только в ускоренном времени: два часа - это целый модельный день. А если состав выйдет по пути из строя, трогать его руками нельзя – на помощь придет восстановительный поезд.

Посетители выставки могут не только наблюдать за движением скоростных поездов и неспешно ползущих грузовых составов, но и попробовать себя в роли машиниста на тренажере. А еще поиграть в настольные игры. Тут собрана "Паровозная игротека". Есть и настоящие настолки 19 века, например, "Путешествие по Николаевской железной дороге".