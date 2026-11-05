Эрдоган хочет провести переговоры по Украине с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Анкара намерена обсудить вопрос украинского урегулирования, заявил турецкий лидер по возвращении из Сеула.

"После с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что подготовка к переговорам ведется по линии министерств иностранных дел.

Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 31 октября. Стороны обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море и урегулирования конфликта на Украине.