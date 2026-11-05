Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе из Евразийского экономического союза. Он заявил, что у страны нет никакого выбора, кроме как выйти из ЕАЭС на пути интеграции в Европейский союз.

Процесс приближается к тому моменту, когда Ереван официально подаст заявку на начало процедуры вступления в ЕС в 2027-2028 годах, приводит слова Пашиняна NEWS.am. Премьер подчеркнул, что другого пути нет.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил: кризис на Украине начался с ситуации, схожей с нынешним положением в закавказской республике. Российский лидер пояснил, что ожидает Армению в случае выхода из Евразийского экономического союза. Президент России подчеркнул, что Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле.