Дарья Мельникова с дочкой и новым мужем покинула Россию

Дарья Мельникова объявила об отъезде из России. Известная актриса отправилась во Францию.

О поездке в Город любви звезда комедийного сериала "Папины дочки" сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Сладкая парочка в Париже", - коротко написала Дарья Мельникова, имея в виду себя и дочь Елизавету.

Однако во Францию актриса отправилась не только с младшей наследницей, но и супругом Романом Набатовым, за которого не так давно вышла замуж. Семейство уже посетило Лувр. Взяла ли Мельникова с собой сыновей от первого брака, точно неизвестно.

Напомним, Дарья Мельникова растит троих наследников. Двух старших детей она родила от Артура Смольянинова*. Когда артисты развелись, Дарья призналась, что жизнь с коллегой была тяжелой, особенно в последние годы. Подробности актриса не рассказала. Но за нее это сделал Иван Охлобыстин, который был духовным наставником Смольянинова*. По словам звезды "Интернов", муж поднимал руку на Дарью.

Интересно, что после побега бывшего мужа Мельниковой было несладко. Из-за скандальных высказываний Смольянинова* на актрису обрушился шквал критики. Досталось даже детям знаменитости. Хоть артисты и разведены, россияне посчитали, что Дарья может разделять взгляды экс-супруга. Но постепенно Мельниковой удалось доказать, что она больше не имеет никакого отношения к сбежавшему актеру.

*Признан иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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