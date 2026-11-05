Александр Горбенко рассказал о значении выставки "Православная Русь"

В московском Центральном выставочном зале "Манеж" начала работу масштабная экспозиция "Христианская традиция. Наши дни". Выставка, объединившая сотни произведений живописи, иконописи, храмового и ювелирного искусства, открыта для свободного посещения с 5 ноября по 8 декабря 2026 года. Проект стал художественным осмыслением православной культуры XXI века, ее исторических истоков и роли в жизни современного общества.

Экспозиция приурочена к важному этапу в истории Русской Православной Церкви — возрождению церковного искусства на рубеже XX–XXI веков. Этот процесс неразрывно связан с первосвятительским служением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 80-летие которого отмечается в 2026 году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко подчеркнул государственное значение проекта.

"Выставка "Православная Русь. Христианская традиция. Наши дни" — не просто культурное мероприятие в череде городских событий. Это важное свидетельство нашей живой связи с историей, с духовными истоками и теми нравственными ориентирами, которые веками формировали характер нашего народа и делали Россию сильной. Слова "Православная Русь" для нас — это не только страницы учебников истории. Это неразрывная нить, связывающая поколения. Это основа нашей цивилизационной идентичности", — заявил Горбенко.