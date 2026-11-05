Пропавшие в тайге Усольцевы разругались во время похода?

Сергей и Ирина Усольцевы, их маленькая дочь Арина, а также собачка Лада пропали больше года назад. Семья отправилась на прогулку в тайгу Красноярского края и исчезла. Волонтеры и опытные спасатели несколько раз отправлялись на поиски туристов, но не нашли ни одной зацепки.

Что произошло во время похода и почему нет даже следов семьи, пытаются выяснить следователи. По одной из версий, Сергей и Ирина Усольцевы могли поссориться в тайге.

"Могли ли Сергей и Ирина поругаться? Маловероятно, но мы исключать это не можем", — сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По словам следователя, личная неприязнь между Ириной и Сергеем не исключается. Также один из супругов или некий третий человек мог случайно, по неосторожности, убить кого-то из туристов. Но основной версией исчезновения семьи по-прежнему остается несчастный случай, подчеркнула специалист.

Ранее Сырымбетова сообщила, что Усольцевы скорее всего не могли дозвониться до службы спасения, так как сигнал мобильной связи на тропе к Буратинке очень слабый. В день пропажи туристы ни с кем не связывались.