Россиянина осудили в Хельсинки за повреждение кабелей в Финском заливе

Окружной суд Хельсинки 5 ноября приговорил к 3,5 года лишения свободы российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко. Приговор еще не вступил в законную силу, обжаловать его можно до 7 декабря.

Грузовое судно Finburg шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В составе экипажа - восемь граждан России. Капитана и боцмана - гражданина Азербайджана – обвинили в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе судно покинуло Финляндию, однако трое россиян - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд.

Посольство России в Хельсинки ранее заявило РИА Новости, что консульские сотрудники поддерживают постоянный контакт с остающимися в стране российскими моряками. Для капитана Максименко и его помощников запросили не менее 2,5 года лишения свободы. Российский капитан отверг предъявленные обвинения.