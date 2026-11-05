Собянин: Около 900 различных объектов будет построено в Москве за три года

Около 900 объектов различного назначения построят в Москве за следующие три года. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, в бюджете развития предусмотрено почти три триллиона рублей.

В него включены мероприятия по модернизации - к ним относятся капремонт, приобретение подвижного состава, комплексное развитие районов. И адресная инвестиционная программа. Здесь главный приоритет - развитие социальной инфраструктуры. Будут построены или реконструированы сотни объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры.