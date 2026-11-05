Врачи борются за жизнь госпитализированной Лерчек

Сегодня, 5 ноября, Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о незаконных валютных операциях.

Суд подтвердил пятилетний условный срок, штраф в размере более 760 миллионов рублей, а также трехлетний запрет на профессиональную деятельность в Интернете.

Заседание прошло в закрытом режиме, однако известно, что на нем Валерии не было. Дело в том, что Чекалина попала в больницу. Лерчек находится в тяжелом состоянии. Ее адвокаты уверяют, что идет борьба за жизнь блогерши, передает SHOT.

Ранее новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей. Врачи рекомендуют многодетной маме отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

О том, что у нее рак четвертой стадии, Валерия узнала вскоре после рождения четвертого ребенка. Это случилось в феврале. Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии. Летом ей стало лучше, блогер ходила в спортзал, посещала светские мероприятия и снялась в нескольких рекламных фотосессиях.

Однако осенью ситуация ухудшилась. Валерия жаловалась на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>