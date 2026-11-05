Кремль ответил на слухи об атаке русских хакеров на холодильники в Европе

Кремль отреагировал на сообщения западных СМИ о причастности связанных с Россией хакеров к атакам на холодильники в европейских супермаркетах.

Ранее стало известно, что некие хакеры второй раз за месяц атаковали холодильные системы в супермаркетах стран Европы. Сбои произошли в торговых точках Бельгии, Люксембурга, Италии, Германии и Ирландии, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Швеции и Румынии. Также случаи были зафиксированы в Великобритании. Первой пострадала Франция. Там, помимо магазинов, под ударом оказался банк донорской крови.

Кибератаки совершались не на сами холодильники, а на компьютерные системы, которые управляют ими. Они позволяют дистанционно регулировать температуру, управлять компрессорами и запускать разморозку. Кто стоит за хакерскими атаки доподлинно неизвестно. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность, что не помешало ряду СМИ выдвинуть о версии о "российском следе".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными.

"Они не имеют никакой аргументации и доказательств. И такие голословные обвинения нашей страны в причастности ко всему — это приобретает характер устойчивой тенденции в Европе. Это абсолютно абсурдные обвинения", — сказал представитель Кремля.