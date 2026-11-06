Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

На выходных выбирайте компанию, в которой можно вести себя естественно. Среди друзей не нужно постоянно стараться понравиться. Позвольте себе просто отдыхать.

Тельцы

Предложите близкому свидание без особого повода и сложной подготовки. Можно просто погулять вдвоем. Пусть каждый расскажет, как прошла его неделя.

Близнецы

Не отправляйтесь в гости, не уточнив, ждут ли вас сегодня. У самых радушных друзей бывают другие планы. Звонок избавит от неловкости.

Раки

Не заполняйте все выходные заботами о других. Учтите и собственные желания. Вы тоже вправе выбирать отдых. Скажите семье, что собирались сделать.

Львы

Если разошлись во вкусах с друзьями, предложите выбрать развлечение по очереди. Каждый получит возможность поделиться любимым занятием. Необязательно всегда отдыхать одинаково.

Девы

Меркурий ретрограден. Перед поездкой ещё раз проверьте адрес и время отправления. Особенно если покупали билеты давно. Лучше потратить минуту сейчас, чем нервничать.

Весы

Луна в вашем знаке. Не скрывайте радость, чтобы казаться серьёзнее. Поделитесь новостями с теми, кто умеет радоваться за вас. Это приятно.

Скорпионы

Не устраивайте близкому проверку чувств молчанием или внезапной отменой встречи. Скажите прямо, чего вам не хватает. Придуманное испытание только запутает человека.

Стрельцы

Оставьте рабочие споры до понедельника, если сегодня они никуда не ведут. За выходные обдумаете чужие доводы. Возможно, вернетесь уже с новым предложением.

Козероги

Не превращайте семейный отдых в расписание, от которого нельзя отступить. Позвольте домашним передумать. Незапланированный вечер тоже может оказаться очень приятным.

Водолеи

Не покупайте дорогую вещь ради впечатления на знакомых. Венера ретроградна: полезно пересмотреть желания. Выбирайте то, что нравится вам самим.

Рыбы

Выберите на выходные одно приятное событие, которого действительно ждёте. Оставьте свободное время. Не нужно успевать всюду, чтобы считать отдых удачным.