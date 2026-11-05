В Кремле назвали условие для мира на Украине

Россия обеспечит свои интересы в ситуации вокруг Украины при любом развитии событий. Это произойдет или военным путем, или мирным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил: мирный путь возможен в том случае, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя ответственность. Ранее Песков подтвердил, что в Абу-Даби 10-11 ноября пройдут трехсторонние переговоры с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона. Встреча состоится за закрытыми дверями.

Как стало известно, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Окончательный состав группы переговорщиков глава государства Владимир Путин утвердит позднее, передает РИА Новости.