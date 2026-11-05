Вот и всё: стало известно об уходе Криштиану Роналду

Криштиану Роналду принял важное решение. Прославленный спортсмен покинул сборную Португалии по футболу.

Знаменитый футболист объявил новость на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Он выложил видеообращение к португальской нации. Роналду сообщил, что покидает сборную, в которой играл более 20 лет.

"Я заканчиваю путешествие, которое началось в августе 2003 года и изменило мою жизнь", - сообщил Роналду.

Также он поблагодарил всех фанатов за доверие, поддержку и попрощался.

За время своей карьеры Криштиану провел на международном уровне 234 матча, забил 146 голов, выиграл три титула (Евро и две Лиги Наций), а также стал единственным футболистом, забившим голы на шести чемпионатах мира, и единственным игроком, выступавшим за национальную сборную на протяжении 22 лет подряд.

Однако Роналду так и не стал обладателем кубка ЧМ в составе сборной Португалии по футболу.

В комментариях многочисленные поклонники буквально рыдают из-за новости об уходе своего кумира. Зато особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что под постом Роналду пока нет ни одного комментария от футболистов сборной.