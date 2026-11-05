Собянин: Центр Москвы стал еще более комфортным и уютным

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал об итогах благоустройства в Центральном округе в этом году.

Так, в Мещанском районе обновили Екатерининский сквер. В Тверском - недалеко от метро "Достоевская" - был благоустроен Ново-Екатерининский сквер. Там отремонтировали пешеходные дорожки. Установили качели и скамейки.

В Замоскворечье провели благоустройство в Озерковском переулке. Сразу у трех домов создано единое пространство. Где будет удобно и детям, и взрослым. В Таганском районе благоустроен квартал на улице Гончарная. В Басманном районе обновили сквер "Немецкий рынок".