Скончался актер из сериала "Маргоша". Ему было 39 лет

Актер Иван Скицан, которого телезрители запомнили по ролям в сериале "Маргоша" и фильму "Утомленные солнцем-2", скончался в ночь с 4 на 5 ноября. Ему было 39 лет.

Родные не стали скрывать причину смерти артиста. Скицан боролся сразу с несколькими недугами, перенес две операции. Однако спасти звезду кино не удалось. Актер умер в больнице, где проходил лечение от рака.

"У Ивана было слабое сердце, сначала решили подлечить его: сделали две операции на сердце, но еще были и другие заболевания. А в больницу он попал в связи с онкологическим заболеванием почки, где он и умер", — сообщили родные Ивана ТАСС.

По словам семьи, Скицана госпитализировали, когда его состояние резко ухудшилось. Близкие очень надеялись, что очередной этап лечения поможет, но выписаться из больницы Ивану было уже не суждено.

Иван Скицан служил во МХАТе им. Горького, а также выходил на сцену Театра на Юго-западе, он руководил театральным отделением детской музыкальной школы. Через два месяца актер планировал отметить 40-летие.