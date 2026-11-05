Три самолета совершили вынужденную посадку из-за угрозы бомбы на борту

Три самолета развернулись над Италией и совершили экстренную посадку из-за угрозы взрыва бомбы на борту. В аэропортах были приняты экстренные меры, сообщает Il Messaggero.

Вынужденную посадку совершил на базе на севере Франции самолет Airbus A320 компании Air Lingus. Лайнер направлялся из Дублина в Рим, на борту был 151 пассажир. Самолет компании Wizz Air, вылетевший из аэропорта Милана Мальпенса и направлявшийся в Варшаву, был вынужден сесть в Вене. Сигнал о готовящемся взрыве бомбы поступил, когда борт был уже в воздухе, компания приняла решение об экстренной посадке.

Еще одно сообщение о подобной угрозе поступило касательно рейса Finnair. Самолет вылетел из Хельсинки. После тревожного сигнала истребитель ВВС Италии сопроводил лайнер в римский аэропорт Фьюмичино.