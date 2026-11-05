Екатерина Климова сообщила об уходе из профессии: "Очень важно вовремя позволить себе немного тишины"

Екатерина Климова считается одной из самых красивых и востребованных отечественных актрис. Однако сама артистка заявила, что не намерена до глубокой старости покорять профессиональные вершины и кому-то что-то доказывать.

В новом интервью Екатерина Климова высказала мнение, что необязательно всю жизнь подтверждать свою востребованность, привлекательность или право оставаться в профессии. Актриса заявила, что ради интересной роли готова работать, но если у нее появится возможность остановиться и посвятить больше времени себе и близким, она немедленно ею воспользуется. "Мне кажется, очень важно вовремя позволить себе немного тишины", - отметила Климова.

Она подчеркнула, что посвятила профессии много сил, лет и времени. "Мне кажется совершенно естественным однажды захотеть немного отдохнуть. Я не говорю, что обязательно так и будет. Жизнь может сложиться по-разному. Но если обстоятельства позволят мне не работать без остановки, я совершенно спокойно приму эту возможность. Будут меня обеспечивать — с удовольствием сяду вязать!" - со смехом заявила Екатерина Woman.ru.

Актриса раскрыла секрет своего успеха и привлекательности. По ее мнению, все дело в дисциплине. Она привыкла себя держать в тонусе, хотя ей тоже хочется расслабиться и ничего не делать.

"Мне кажется, нельзя пускать все на самотек и рассчитывать, что результат появится сам собой. Я стараюсь сохранять позицию ученика, продолжать развиваться, заниматься собой, иногда даже заставлять себя делать то, что необходимо. Встать и пойти на тренировку, еще раз повторить текст, лечь спать пораньше, когда очень хочется посмотреть сериал", - рассуждает актриса.

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