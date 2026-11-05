Кличко выступил с предсказанием о судьбе Киева

Киев функционирует в крайне сложных условиях. В нынешней ситуации существование важнейших энергетических объектов украинской столицы находится под большим вопросом, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Как написал Кличко в Telegram, при такой интенсивности разрушительных атак, без защиты ключевых объектов системами ПВО существование этих объектов под большим вопросом. Так же, как и их восстановление и стабильная работа и вообще.

Ранее киевлян уже предупреждали о сложной зиме. Горожан призвали выезжать из Киева и закупать дрова. Некоторые нардепы посоветовали закупать генераторы, аккумуляторы и накапливать запасы бензина.