Кремль раскрыл, кто будет представлять Россию на встрече с Меланией Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 5 ноября на встрече с первой леди США Меланией Трамп нашу страну будут представлять спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова, передает ТАСС.

Представитель Кремля при этом сделал важное уточнение - "если срастется вся логистика".

Как добавил Песков, "по состоянию на пару часов назад еще не у всех, кто летит с Лантратовой, были визы".

По словам пресс-секретаря российского лидера, подобные поездки в США для российских чиновников в нынешних обстоятельствах - это "всегда сейчас проблематично".

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