Песков высказался о будущем дизельной сделки с США

Не стоит увязывать реализацию дизельной сделки между Россией и США с результатами выборов в американский Конгресс. К этому призвал в четверг, 5 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за сообщениями о том, что танкеры с российским дизелем начали менять курс, так и не дойдя до американских портов. Причиной источники называли поражение республиканцев на выборах в Конгресс и угрозы властей отдельных штатов портам уголовными делами за прием топлива из России.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит". Говорить о вероятном пересмотре договоренностей политик отказался, сославшись на "коммерческие нюансы", которые "не могут становиться публичными".

В то же время пресс-секретарь президента России заверил, что российское дизельное топливо найдет своих покупателей, сообщает ТАСС.

Между тем директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский заявил в комментарии РИА Новости, что Россия по-прежнему открыта к реализации совместно с американцами проектов, где это технически возможно, но только тогда, когда это нужно и выгодно нам самим.