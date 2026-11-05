Внешняя политика Соединенных Штатов может претерпеть ощутимые изменения по целому ряду направлений в свете победы демократов на выборах в Конгресс.

Как пишет Reuters, благодаря получению преобладающего количества мест и в Сенате, и в Палате представителей "с января демократы смогут решать, что и когда будет вынесено на голосование".

Прежде всего, предполагает агентство, Демпартия может попытаться ограничить президентские полномочия республиканца Дональда Трампа в вопросах военных расходов, в частности — на операцию против Ирана. Не исключено, что конгрессмены попытаются блокировать назначения и потребуют от исполнительной власти отчитываться перед законотворцами.

Не исключено, что демократы смогут продавить возобновление активной военной поддержки киевского режима, ограничение военной помощи Израилю и усиление контроля за политикой Соединенных Штатов в Латинской Америке.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, высказался о потенциальных переменах во внешней политике США лаконично: "Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия, и президент Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику". Всё прочее, как подчеркнул представитель Кремля, является внутренним делом Соединенных Штатов.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря про "разгромное" поражение Трампа на парламентских выборах, заявил, что на интересах России это "капитально пока никак" не скажется. Российский политик подчеркнул, что "мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы".