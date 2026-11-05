В Кремле раскрыли, кто обрабатывает вопросы на прямую линию президента

Общероссийский народный фронт обрабатывает миллионы обращений на прямую линию президента России Владимира Путина. На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что весь объем этих обращений обрабатывается ОНФ совместно с руководством соответствующих регионов. Также имеет место взаимодействие с министерствами, ведомствами, муниципальными подразделениями.

Пресс-секретарь отметил, что подготовка к прямой линии президента ведется, она состоится до конца года. Песков подчеркнул, что работа систематизирована, она очень сложная, кропотливая. Тем не менее ОНФ всегда относится к этому как к одному из главных приоритетов в своей работе, передает РИА Новости.