Принц Гарри и Меган Маркл перехитрили всех: дворец рискует столкнуться с народным гневом

Принц Гарри и Меган Маркл осознали, что им не получить приглашение в королевскую резиденцию Сандрингем на Рождество. Поначалу Сассекские очень сильно огорчились. Меган даже думала рвануть в США на праздники. Но в итоге супруги придумали, как обернуть эту ситуацию в свою пользу.

Гарри и Меган впервые за восемь лет проведут Рождество в Великобритании. Сассекские останутся на праздники дома, к ним приедет мама Меган Дория Рэгланд. Получится очень неприятная ситуация для дворца — Гарри протянул отцу оливковую ветвь, остался на Рождество дома, но семья не сочла нужным в такой день позвать принца, его жену и детей в Сандрингем.

Эксперты предупреждают Карла III, что британцы могут пожалеть Сассекских, уж больно несчастный образ они создают. А если народ поддержит Гарри и Меган, то королю будет очень трудно сдерживать их бурную деятельность. В итоге все может вылиться в то, что младший сын Карла III затмит наследника престола.

Отметим, что ранее источник сообщил газете The Times, что Гарри и Меган сочли бы рождественскую встречу с родственниками "слишком неловкой и слишком сложной". Супруги якобы даже не рассчитывают получить приглашение от королевской семьи на празднование в Сандрингеме