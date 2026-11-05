Американский лидер Дональд Трамп руководствуется убеждением, что самый быстрый путь к миру - заставить Украину сдаться. Также в приоритетах - нормализация отношений США с Россией, пишет британская газета The Telegraph.

Несмотря на то, что европейским лидерам порой удается повлиять на Трампа, он по-прежнему рассчитывает достичь своих целей с помощью давления. В то же время, отмечают авторы, у президента США не будет достаточной свободы для принятия решений, если большинство мест в Сенате и Палате представителей по итогам выборов займут демократы.

Самые жесткие антироссийские санкции могут быть отменены только Конгрессом США. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва – что ставит под сомнение желаемый Трампом исход.