Российские активы Japan Tobacco переданы во временное управление

Доли международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) в российских производствах переданы под внешнее управление АО "Промышленные активы". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному в четверг, 5 ноября, на официальном портале правовой информации, передаче подлежат доли зарубежной компании в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева", "Петро".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия руководствуется исключительно собственными интересами, принимая решения в отношении активов зарубежных компаний. Политик отказался подтверждать, что Москва демонстрирует дифференцированный подход к активам компаний из США и из Европы в свете специфики отношений с разными государствами.

Владимир Путин уточнял, что передачу активов зарубежных компаний во временное управление не следует расценивать как наказание. Как заверил глава государства, "мы вообще никого не наказываем", но "просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас". Президент России подчеркнул: наша страна "ни на кого не нападает и ничего ни у кого не отнимает".