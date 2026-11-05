Неонацисты прицельно атаковали автобус, выполнявший рейс Петровка — Луганск. Об этом рассказал в четверг, 5 ноября, глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Как написал политик в своем "Макс"-канале, в результате чудовищного удара пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших — двое подростков 15 и 17 лет.

Еще один удар по гражданскому автомобилю Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли на участке дороги Ребриково — Ровеньки. При атаке украинского дрона на "Газель" погибли двое мужчин.

В Перевальском муниципальном округе в районе автовокзала противник атаковал микроавтобус, ранен 38-летний мужчина.

Пасечник заверил, что за эти циничные и бесчеловечные преступления, демонстрирующие сущность кровавого киевского режима, виновные обязательно понесут заслуженное наказание.

В Министерстве иностранных дел России указывали, что пестуемый странами Запада киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов. Однако наша страна продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно.

В Кремле подчеркивали, что Россия обеспечит свои интересы в ситуации вокруг Украины при любом развитии событий — военным путем или мирным. Второй вариант возможен, если в Киеве найдется кто-то, кто проявит политическую волю и возьмет на себя ответственность за принятие надлежащих решений.