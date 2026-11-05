На скамье подсудимых - сотрудник полиции Украины Владимир Ценов. В файлах НАБУ он проходит под кличкой "Прайс" - его подозревают в оказании покровительства преступной группировке. На его счету также заказные вымогательства, похищения и пытки людей. В клетке ведёт себя скромно. На вопросы журналистов не отвечает.

По версии НАБУ, Ценов обеспечивал силовое и юридическое прикрытие зверств. Пытки снимали на камеры смартфонов в качестве доказательства успешно проделанной работы по вымогательству денег. Заказчик - трижды судимый близкий к СБУ Андрей Осипов по кличке "Криминал". Он тоже есть на пленках антикоррупционного бюро.

Пытки применяли самые разные. Вот двое в масках в центре Киева удушающим приемом лишают одну из жертв возможности двигаться. Третий в этот момент избивает его металлической трубой. Похищали людей не только на Украине. Известно об аналогичных преступлениях группировки в Вене. Выкуп требовали от пяти миллионов долларов.

Этот фильм от НАБУ - вторая часть масштабного расследования под кодовым названием "Карфаген". После первой генпрокурор Украины Руслан Кравченко уехал в служебную командировку за границу, из которой до сих пор не вернулся. По данным журналистов, он с семьёй переехал в Австрию. Оттуда удаленно подал в отставку. На этот раз в центре скандала - высшее руководство правоохранительных органов страны. Покровительство мошенническим колл-центрам - это одно, но прямое соучастие в избиении людей, производстве фальшивых евро и торговле наркотиками - масштаб совсем иной. И почти часовой фильм от НАБУ - явно детально выверенная операция. Особенно на фоне скандала с пыточными в украинской столице, который киевский режим активно пытается замять.

"Вот это и есть власть Зеленского. Она вот такая. Она не опирается на волеизъявление граждан. Она не опирается на то, что именно на Украине было признано чуть ли не источником народного волеизъявления. Так называемые майданы. Нет. Это все опирается на людей с огнестрельным оружием, с дубинками и с применением карательного аппарата, который находится вообще вне какой-либо правовой зоны", - прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Все ключевые лица, которых сейчас арестовывает НАБУ занимали свои посты в рамках действующей вертикали власти. Громкий коррупционный крах руководителей СБУ, ОГП и МВД, разумеется, бьет по репутации всей команды Зеленского.

Главарь киевского режима сегодня в Испании. Свой приезд он заранее не анонсировал. В Мадриде сейчас проходит иберо-американский саммит, и Зеленский на него прибыл для того, чтобы попытаться склонить на свою сторону лидеров Латинской Америки. Одной Европы становится мало. Мадам еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении пакета помощи на сумму 4 миллиарда 360 миллионов евро, но Украине катастрофически не хватает вооружения и денег. Подачки от Брюсселя уже не помогают.