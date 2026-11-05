Радикалы блокируют школы, устраивают поджоги: во Франции - вновь массовые беспорядки

Во Франции вновь вспыхнули массовые беспорядки. Радикалы блокируют школы, устраивают поджоги. Утром несколько молодых людей в черных капюшонах ворвались в лицеи Тулузы - одно из зданий выгорело дотла.

Вспыхнули баррикады в Париже, Лионе. Чтобы остановить агрессивную толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Стычки и в Страсбурге. Власти сообщают о первых задержаниях. По всей стране правоохранительные органы работают в усиленном режиме.

Сегодня во Франции - общенациональная забастовка против роста цен и сокращения госбюджета. На демонстрации вышли студенты, представители профсоюзов, желтые жилеты - всего порядка 270 тысяч человек. Данные приводит МВД. Закрыты по меньшей мере порядка тысячи школ. Частично работают больницы. Парализована работа общественного транспорта.