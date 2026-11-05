Публикации американских средств массовой информации о том, что якобы возникли затруднения с доставкой российского дизельного топлива в США, не соответствуют действительности. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как написал Дмитриев в социальных сетях, сообщения о том, что танкеры с российским дизтопливом якобы развернулись, не доходя до американских портов, являются неправдой. Суда продолжают свой путь, заверил политик.

Спецпредставитель российского лидера также риторически поинтересовался качеством публикаций ряда изданий: "Почему в FT так много фейковых новостей?"

Упомянутое издание и ряд других американских газет писали, будто губернатор штата Нью-Джерси Ребекка Мишель Шеррилл разослала по портам требование "отказать в принятии" танкеров, перевозящих российское дизельное топливо, угрожая в случае отказа "суровыми санкциями".

Между тем Еврокомиссия не смогла внятно ответить на вопрос о том, как поступать с танкерами европейских компаний, которые везут российский дизель в США в рамках дизельной сделки. Представитель ЕК Паула Пинью заявила о приверженности Брюсселя санкционной политике, но говорить о соглашении Москвы и Вашингтона отказалась. Чиновница мотивировала это нежеланием "продвигать дизельную сделку в медиапространстве".