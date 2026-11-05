В Подмосковье предотвращен теракт на железной дороге

Сотрудники полиции задержали в Московской области мужчину, который намеревался устроить поджог на железной дороге. Об этом рассказала в четверг, 5 ноября, официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем "Макс"-канале, инцидент произошел на платформе Бекасово‑Сортировочное. Железнодорожники заметили, что молодой мужчина откручивает болты на крышке понижающего трансформатора, и обратились к правоохранительным органам.

Задержанный оказался электромонтажником, который действовал по инструкциям вербовщиков из мессенджера. 23-летний молодой человек признался, что рассчитывал получить деньги, хотя и понимал, что имеет дело с мошенниками.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на совершение террористического акта. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области за подготовку диверсии на объекте железнодорожного транспорта. По заданию киевских кураторов мужчина подготовил самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки.

Диверсии и теракты остаются излюбленным методом работы украинских спецслужб. К примеру, под видом гуманитарной помощи противник пытался провезти самодельные бомбы в зону спецоперации. Взрывчатку спрятали в FPV-очках для управления беспилотниками. Однако ФСБ разоблачила преступный замысел и сорвала планы Киева.