Путин поручил создать программу обучения для бойцов СВО без высшего образования

Владимир Путин 5 ноября провел по видеосвязи совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с докладом о развитии системы среднего профессионального образования. Глава ведомства отметил, что одна из основных задач СПО - подготовка востребованных на конкретных производствах профессиональных специалистов.

Как добавил Кравцов, число людей, подающих документы в колледжи, выросло в России с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек, а конкурс на место - с одного человека до трех за последние 5 лет.

Президент же поручил своей администрации и кабмину создать отдельную программу обучения наподобие "Времени героев" для бойцов СВО без высшего образования.