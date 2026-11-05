Жених больной раком Лерчек выступил с важным заявлением: вот что он сказал

Валерия Чекалина борется с раком уже 10 месяцев. Болезнь летом ненадолго отступила, дав Лерчек надежду. Но осенью наступило резкое ухудшение.

Появились слухи, что блогер попала в больницу и находится в тяжелом состоянии. Якобы на заседании суда адвокаты Лерчек заявили, что идет борьба за жизнь многодетной мамы. Сама Валерия на заседании присутствовать не смогла, что многие приняли за подтверждение слухов.

Жених Чекалиной, танцор Луис Сквиччиарини, был шокирован, открыв новостные сайты 5 ноября. Он выступил с заявлением и жестко опроверг эти грязные фейки. Луис опубликовал скриншоты громких заголовков, перечеркнув их красной линией.

"Это неправда! Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня она заканчивает 48-часовую химиотерапию дома", — написал танцор.

Напомним, что ранее обследование Лерчек выявило, что рак распространился практически по всему организму. Медики посоветовали блогеру пройти лечение за границей. Например, отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения. Однако без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

О том, что у нее рак четвертой стадии, Валерия узнала вскоре после рождения четвертого ребенка. Это случилось в феврале. Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии.