Путин велел чиновникам пройти вакцинацию от гриппа: "Я привился — ничего страшного"

Президент России Владимир Путин рассказал в четверг, 5 ноября, что прошел вакцинацию от гриппа. Глава государства поделился впечатлениями от прививки и призвал членов правительства последовать его примеру.

Как отметил российский лидер, вакцинацию он прошел около двух недель назад: "Я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает нормально". Даже после вакцинации Владимир Путин, по его словам, не прекращал занятия спортом, хотя в вопросе тренировок важен индивидуальный подход и "температуру надо измерить, чтобы всё было нормально".

Президент поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, привились ли уже от гриппа члены правительства, а затем в обращении к главе кабмина Михаилу Мишустину подчеркнул, что это необходимо: "Надо это сделать, конечно".

Руководитель Минздрава при этом уточнил, что в России пока не фиксируют активный рост заболеваемости гриппом, хотя "первые случаи уже имеются, в том числе со осложнениями" (цитаты по "Интерфаксу").

Прививка остается самым эффективным способом защититься от заражения гриппом. В случае инфицирования у вакцинированных людей грипп протекает намного легче, а риски развития осложнений существенно снижены.

Между тем заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко напомнил, что штаммы свиного и гонконгского гриппа отслеживают в России уже не первое десятилетие. Поскольку предыдущие заметные мутации фиксировались в 2009 и 2019 годах, теоретически в 2029 году может появиться генетическая мутация с высоким пандемическим потенциалом — в 2026 году "мы точно такого не ждем".