Путин поручил ОКР продолжить работу по защите интересов российских спортсменов

Владимир Путин на совещании с правительством обсудил ряд важнейших вопросов. Одной из тем стало развитие среднего профессионального образования. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, система выходит на качественно новый уровень, число студентов в российских колледжах за последние семь лет увеличилось почти на четверть. Для них создаются самые лучшие условия.

По видеосвязи президент открыл новые объекты для подготовки специалистов. В Нижнем Новгороде - второй федеральный современный технопарк по подготовке мастеров производственного обучения. Причем в очень важных отраслях - информационные технологии, строительство, химическая промышленность, туризм. Также начал работу подземный учебный полигон для горняков в Мурманской области, готов обновленный корпус Саранского электромеханического колледжа. Президент отдельно остановился на возможности обучения бойцов СВО, не имеющих дипломов вузов. И поручил кабмину создать специальную программу: "Проблема заключается в том, что в программу "Время героев", и в первый поток и во второй поток, мы отбираем только тех бойцов, у которых есть высшее образование. И лучше еще хотя бы какой-то опыт организаторской, организационной, административной работы. Но, разумеется, на линии боевого соприкосновения много ребят, у которых нет законченного высшего. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе, для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт".

В ходе заседания речь шла о здоровье и о жизненно необходимой вакцинации от гриппа. По словам министра здравоохранения, время на то, чтобы сделать прививку, еще есть. Сам Михаил Мурашко уже вакцинировался.

"Мы просили Москву. Они организовали в этом году выезды непосредственно во все федеральные органы исполнительной власти для того, чтобы провести вакцинацию. Поэтому московское здравоохранение, поликлинические подразделения к этому присоединились. И также управление делами президента", - сказал Мурашко.

"Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки . Я без всякой иронии говорю, серьезно. Я привился - ничего страшного. Российская прививка работает нормально. Недели две, наверное, назад. Мне сказали: надо сделать прививку. Когда, я говорю. Сегодня. Пум - и все. И спортом занимался, не прекращал ничего", - отметил Путин.

Еще одна важная тема касалась спорта. Президент назвал грубым нарушением права и "самих институтов демократии" отказы в допуске наших спортсменов вопреки решению CAS.

"Что касается олимпийских видов спорта, мы с вами видим - и МОК в целом, и отдельные международные спортивные федерации, Международный суд спортивный - принимают решения в защиту Олимпийской хартии, ее принципов. Но, к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств и продолжают не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта. Это явное, грубое нарушение права, судебных решений. И, значит, и самих институтов демократии. Это именно так и следует трактовать. А нашему олимпийскому комитету нужно безусловно продолжить работу по защите интересов российских спортсменов", - добавил российский лидер.

Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России продолжить работу по защите интересов российских спортсменов.